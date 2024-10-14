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Ислам Махачев: «Я вернулся к тренировкам, рука уже почти не беспокоит»

Ислам Махачев восстановился после травмы и приступил к тренировкам.

«Я вернулся к тренировкам, рука уже почти не беспокоит», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

Ожидается, что в начале 2025-го Махачев подерется с Арманом Царукяном.

Махачев – о бое Бетербиева и Бивола: «Чистота и зрелище»

Ислам Махачев: «Умар – серьезная угроза, Двалишвили понимает это, из‑за этого и избегает поединка»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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