Ислам Махачев: «Я вернулся к тренировкам, рука уже почти не беспокоит»
Ислам Махачев восстановился после травмы и приступил к тренировкам.
«Я вернулся к тренировкам, рука уже почти не беспокоит», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.
Ожидается, что в начале 2025-го Махачев подерется с Арманом Царукяном.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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