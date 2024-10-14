Ислам Махачев: «Я вернулся к тренировкам, рука уже почти не беспокоит»

Ислам Махачев восстановился после травмы и приступил к тренировкам.

«Я вернулся к тренировкам, рука уже почти не беспокоит», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев .

Ожидается, что в начале 2025-го Махачев подерется с Арманом Царукяном .

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