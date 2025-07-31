Арман Царукян: «Все еще тренируюсь, а утка все еще избегает»

Арман Царукян назвал Илию Топурию «уткой».

«Все еще тренируюсь, а утка все еще избегает», – написал боец UFC Арман Царукян.

Ранее Илия Топурия исключил вероятность того, что его следующим соперником станет Царукян.

В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

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