Арман Царукян: «Все еще тренируюсь, а утка все еще избегает»
Арман Царукян назвал Илию Топурию «уткой».
«Все еще тренируюсь, а утка все еще избегает», – написал боец UFC Арман Царукян.
Ранее Илия Топурия исключил вероятность того, что его следующим соперником станет Царукян.
В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.
Дэн Хукер: «Царукян – Волан-де-Морт в легком весе. Никто не хочет называть его имя»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Армана Царукяна
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