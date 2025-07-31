Брюс Баффер – о завершении карьеры: «Я планирую быть на UFC 400»
Брюс Баффер рассказал, когда хочет завершить карьеру ринг-анонсера.
«Я планирую быть на UFC 400. Это цель. Это будет примерно через восемь лет», – сказал 68-летний Брюс Баффер.
Брюс Баффер дебютировал в UFC в 1996 году на турнире UFC 8. С UFC 13 он стал постоянным ринг-анонсером лиги.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
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