Брюс Баффер – о завершении карьеры: «Я планирую быть на UFC 400»

Брюс Баффер рассказал, когда хочет завершить карьеру ринг-анонсера.

«Я планирую быть на UFC 400. Это цель. Это будет примерно через восемь лет», – сказал 68-летний Брюс Баффер.

Брюс Баффер дебютировал в UFC в 1996 году на турнире UFC 8. С UFC 13 он стал постоянным ринг-анонсером лиги.

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