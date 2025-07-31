Джону Джонсу назначено два судебных слушания на 14 августа и 2 сентября
Джон Джонс предстанет перед судом.
Джону Джонсу назначено два судебных слушания по делу о предполагаемом побеге с места ДТП, которое произошло 17 июня в Альбукерке (штат Невада, США).
Слушания пройдут 14 августа и 2 сентября.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Дэймона Мартина
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