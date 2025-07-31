Джон Джонс посетил Красную площадь и сфотографировался с сотрудниками ОМОНа: «Из России с любовью»
Джон Джонс поделился фото с Москвы.
«Из России с любовью», – подписал экс-чемпион UFC Джон Джонс фото.
Джон Джонс ранее завершил карьеру в UFC, но спустя 12 дней вернулся в пул тестирования.
Джонсу интересен бой только на территории Белого дома: «Другой турнир? Думаю, что нет»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Джона Джонса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости