Бен Аскрен: «У меня немного дрожат руки из-за лекарств, но все анализы дали отрицательный результат»

Бен Аскрен записал обращение после того, как снова оказался в больнице.

«У меня немного дрожат руки из-за лекарств. Я все еще в больнице, но все хорошо. Меня оставили здесь, потому что подозревали инфекцию, но все анализы дали отрицательный результат, так что я доволен», – сказал экс-боец UFC Бен Аскрен.

В начале июня стало известно, что Аскрена госпитализировали в критическом состоянии из-за пневмонии. В конце прошлого месяца он перенес пересадку легких. В больнице Аскрен провел 59 дней, его выписали 23 июля.

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