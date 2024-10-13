Артур Бетербиев: «Бивол считает, что он заслужил победу? Он может говорить все, что угодно»
Бетербиев отреагировал на слова Бивола о том, что он заслужил победу.
«Бивол считает, что он заслужил победу? Знаете... он может говорить все, что угодно», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
Напомним, Бетербиев победил Бивола решением большинства судей.
Дмитрий Бивол: «Это решение судей. Я воин и должен делать все великолепно. Никаких претензий»
Артур Бетербиев: «Сегодня я не был хорош, чувствовал себя некомфортно. Но я был лучше»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Sky Sports Boxing
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