56-летний Баттербин хочет провести бой с Тайсоном: «Он поднабрал, выглядит беременным. Я бы точно его нокаутировал»
56-летний Баттербин хочет провести бой с Майком Тайсоном.
«Я видел Майка около трех недель назад, он поднабрал, выглядит беременным. Я бы точно его нокаутировал – у него же хрустальный подбородок», – заявил Баттербин.
Эрик Эш по прозвищу «Баттербин» (с английского – «фасолина») – американский боксер-тяжеловес. Рекорд – 77-10-4. В последние годы увлекся здоровым питанием и йогой и похудел на 90 кг.
Легендарный толстяк из бокса: скинул 100 кг (весил больше 200 кг!), снимался в «Чудаках» и вырубил рефери
Опубликовано: Денис Степь
Источник: Alabama Local News
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