56-летний Баттербин хочет провести бой с Тайсоном: «Он поднабрал, выглядит беременным. Я бы точно его нокаутировал»

56-летний Баттербин хочет провести бой с Майком Тайсоном.

«Я видел Майка около трех недель назад, он поднабрал, выглядит беременным. Я бы точно его нокаутировал – у него же хрустальный подбородок», – заявил Баттербин.

Эрик Эш по прозвищу «Баттербин» (с английского – «фасолина») – американский боксер-тяжеловес. Рекорд – 77-10-4. В последние годы увлекся здоровым питанием и йогой и похудел на 90 кг.

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