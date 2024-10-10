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Ярослав Амосов: «Хотим подписать контракт на один бой с кем-нибудь, а потом перейти в UFC»

Ярослав Амосов планирует перейти в UFC после ухода из Bellator.

«У нас есть план. Мы хотим подписать контракт только на один бой с кем-нибудь. После одного боя мы хотим перейти в UFC», – сказал экс-боец Bellator Ярослав Амосов.

В сентябре Амосов сообщил, что его контракт с Bellator закончился. Рекорд бойца в MMA – 27-1.

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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Junkie
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