Шавкат Рахмонов про заявление Амосова: «Он – хороший боец, но чтобы называть №1 нужно выиграть титул UFC»

Теги UFC MMA Bellator Ярослав Амосов Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

После защиты титула Bellator Ярославом Амосовым, украинец сделал заявление, что считает себя лучшим полусредневесом мира. Об этом высказался Шавкат Рахмонов:

«Ярослав – очень хороший боец, но, чтобы называть №1 нужно ему выиграть титул UFC. Только тогда будет ясно. В любом случае номер 1 организация в мире – это UFC, Чендлер тоже переходил в лигу в качестве чемпиона Bellator»

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