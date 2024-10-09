Уайт – о Нуньес: «Я бы очень хотел, чтобы она вернулась»

Дана Уайт хочет, чтобы Аманда Нуньес вернулась в UFC.

«Я люблю Аманду Нуньес . У нас с ней невероятные отношения. Я бы очень хотел, чтобы она вернулась», – сказал президент UFC Дана Уайт .

Последний раз Нуньес дралась в июне-2023, когда победила Ирен Альдану и защитила титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе.

Пенья хочет третий бой с Нуньес: «Это был бы самый большой поединок в истории женских MMA»