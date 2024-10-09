Уайт – о Нуньес: «Я бы очень хотел, чтобы она вернулась»
Дана Уайт хочет, чтобы Аманда Нуньес вернулась в UFC.
«Я люблю Аманду Нуньес. У нас с ней невероятные отношения. Я бы очень хотел, чтобы она вернулась», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Последний раз Нуньес дралась в июне-2023, когда победила Ирен Альдану и защитила титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Fighting
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