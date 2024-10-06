Пенья хочет третий бой с Нуньес: «Это был бы самый большой поединок в истории женских MMA»
Джулианна Пенья хочет снова драться с Амандой Нуньес.
«Я думаю, что она ушла из спорта слишком рано. Это был бы самый большой бой в истории женских смешанных боевых искусств», – сказала чемпионка UFC Джулианна Пенья.
Пенья победила раздельным решением Ракель Пеннингтон и вернула чемпионский пояс.
Ранее Нуньес и Пенья дрались дважды: в декабре 2021-го победила Пенья, выиграв титул легчайшего дивизиона, а в июле следующего года Аманда взяла реванш.
Напомним, Аманда Нуньес завершила карьеру в июне 2023-го. На ее счету 23 победы и пять поражений.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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