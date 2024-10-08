Официальная церемония прибытия Бивола и Бетербиева на бой в Эр-Рияде

В Эр-Рияде прошла официальная церемония приезда участников вечера бокса, который возглавит бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом .

Ивент пройдет 12 октября. Главный бой начнется не раньше 23:30 по мск.

Фото : Gettyimages.ru /Richard Pelham

Почему бой Бивола и Бетербиева – главный для России

Бивол против Бетербиева – в чем шансы и сила каждого?