Бойца поп-ММА Ильяса Якубова внесли в список террористов и экстремистов

Ильяса Якубова внесли в список террористов и экстремистов

Персональные данные бойца поп-ММА появились на сайте Росфинмониторинга.

О задержании Якубова стало известно в октябре прошлого года – его обвиняют в публичном оправдании терроризма.

Утверждается, что Якубов опубликовал в социальных сетях ролик с высказываниями, объясняющими необходимость осуществления террористической деятельности. Видеозапись находилась в России в открытом доступе.

Бойца поп-ММА Якубова задержали в аэропорту Москвы – после прилета из Абу-Даби с UFC 294