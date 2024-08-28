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Бойца поп-ММА Ильяса Якубова внесли в список террористов и экстремистов

Ильяса Якубова внесли в список террористов и экстремистов

Персональные данные бойца поп-ММА появились на сайте Росфинмониторинга.

О задержании Якубова стало известно в октябре прошлого года – его обвиняют в публичном оправдании терроризма.

Утверждается, что Якубов опубликовал в социальных сетях ролик с высказываниями, объясняющими необходимость осуществления террористической деятельности. Видеозапись находилась в России в открытом доступе.

Бойца поп-ММА Якубова задержали в аэропорту Москвы – после прилета из Абу-Даби с UFC 294

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: сайт Росфинмониторинга
происшествия
logoMMA
Поп ММА
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