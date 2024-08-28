Бойца поп-ММА Ильяса Якубова внесли в список террористов и экстремистов
Ильяса Якубова внесли в список террористов и экстремистов
Персональные данные бойца поп-ММА появились на сайте Росфинмониторинга.
О задержании Якубова стало известно в октябре прошлого года – его обвиняют в публичном оправдании терроризма.
Утверждается, что Якубов опубликовал в социальных сетях ролик с высказываниями, объясняющими необходимость осуществления террористической деятельности. Видеозапись находилась в России в открытом доступе.
Бойца поп-ММА Якубова задержали в аэропорту Москвы – после прилета из Абу-Даби с UFC 294
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: сайт Росфинмониторинга
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