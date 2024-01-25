Царукян – о Чурчаеве в UFC: «Ему сначала надо отыграться за все поражения в России»

Теги UFC MMA Арман Царукян Поп ММА Шовхал Чурчаев Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян считает, что Шовхал Чурчаев еще не готов к переходу в UFC.

«Я считаю, что ему сначала надо отыграться за все поражения и достигнуть успеха в России, а уже потом думать о том, чтобы выступать в Америке и на других международных турнирах», – заявил боец UFC Арман Царукян.

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2 комментария
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vozduh
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Аккуратно слил парня)
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