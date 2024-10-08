Лопес – Кроуфорду: «Весь мир должен увидеть, как я тебя побью. Подерусь бесплатно»
Теофимо Лопес готов подраться с Теренсом Кроуфордом бесплатно.
«Ты сказал, что подерешься со мной бесплатно, так? Это были твои слова, а не мои», – написал в соцсетях чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд.
«Конечно! То, что я сказал, остается в силе. Как я уже говорил, весь мир должен увидеть, как я тебя побью. Не только из уст в уста! Ты сторона А, так что делаем! Я подерусь бесплатно», – ответил Теофимо Лопес.
Кроуфорд покоряет уже четвертый вес: идет за Канело, но пока не впечатляет
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Теренса Кроуфорда
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