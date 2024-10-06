Жозе Альдо проиграл Марио Баутисте на UFC 307

На UFC 307 в Солт-Лейк-Сити прошел бой в легчайшем весе между Жозе Альдо и Марио Баутистой. Баутиста победил раздельным решением судей: 29-28, 28-29, 28-29.

Для Альдо это второй бой в 2024 году после возвращения в UFC: в мае он единогласным решением судей победил Джонатана Мартинеса.

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