Ковалев обратился к хейтерам после поражения: «Всем добра. Берегите себя»
Сергей Ковалев обратился к хейтерам после поражения в бою с Робином Сафаром.
«Всем добра. Берегите себя», – заявил экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.
Напомним, Ковалев проиграл единогласным решением судей Робину Сафару в карде боксерского турнира в Эр-Рияде.
Это пятое поражение в карьере 41-летнего россиянина.
Грустное возвращение Ковалева: обещал дать сопернику #####, но улетел в нокдаун
Лу Ди Белла: «Получил удовольствие, наблюдая, как Ковалеву надирают задницу. Он никогда мне не нравился»