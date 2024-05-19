Ковалев обратился к хейтерам после поражения: «Всем добра. Берегите себя»

Сергей Ковалев обратился к хейтерам после поражения в бою с Робином Сафаром.

«Всем добра. Берегите себя», – заявил экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.

Напомним, Ковалев проиграл единогласным решением судей Робину Сафару в карде боксерского турнира в Эр-Рияде.

Это пятое поражение в карьере 41-летнего россиянина.

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