Ковалев обратился к хейтерам после поражения: «Всем добра. Берегите себя»

Теги Сергей Ковалев бокс Бокс/MMA/UFC

Сергей Ковалев обратился к хейтерам после поражения в бою с Робином Сафаром.

«Всем добра. Берегите себя», – заявил экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.

Напомним, Ковалев проиграл единогласным решением судей Робину Сафару в карде боксерского турнира в Эр-Рияде.

Это пятое поражение в карьере 41-летнего россиянина.

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4 комментария
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Сергей весь дивизион в свое время положил,как ураган и не заметил. Грандиозная карьера! Теперь пора отдыхать.
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Дичи дырявые добавил Ковалев
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"Сейте разумное, доброе, вечное" - напоследок процитировал Некрасова Ковалёв
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А ты береги заработанное. Чтобы больше не пришлось так позориться.
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