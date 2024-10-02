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Адесанья – о поражении от дю Плесси: «Я ошибся, виноват. Мне просто хотелось повыпендриваться»

Исраэль Адесанья прокомментировал поражение от Дрикуса дю Плесси.

«Был момент, когда я не мог работать ногами. Я что-то сделал и поскользнулся. А потом показал на канвас и сказал: «Это не ты, а канвас». Но в тот момент мне не нужно было этого делать.

Послушайте, это игра. Я ошибся, виноват, но не был так привязан к результату. Мне просто хотелось повыпендриваться. Я на самом деле хотел подраться, это был хороший бой. Я получил удовольствие», – сказал боец UFC Исраэль Адесанья.

В августе-2024 на UFC 305 Адесанья проиграл Дрикусу дю Плесси удушающим в четвертом раунде в титульном поединке за пояс в среднем весе.

Поражение Адесаньи – случайность?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: The Adam Carolla Show
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Адесанья - Дю Плесси
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