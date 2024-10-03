Гассиев подерется с датчанином Юнгквистом 19 октября в Австрии

Мурат Гассиев подерется с Кемом Юнгквистом в Австрии.

19 октября в Вене (Австрия) состоится турнир по боксу под эгидой IBA, в рамках которого пройдет 10-раундовый поединок в тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Кемом Юнгквистом.

Последний раз Гассиев дрался в сентябре-2023, когда проиграл Отто Валлину раздельным решением судей.

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