Гассиев подерется с датчанином Юнгквистом 19 октября в Австрии
Мурат Гассиев подерется с Кемом Юнгквистом в Австрии.
19 октября в Вене (Австрия) состоится турнир по боксу под эгидой IBA, в рамках которого пройдет 10-раундовый поединок в тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Кемом Юнгквистом.
Последний раз Гассиев дрался в сентябре-2023, когда проиграл Отто Валлину раздельным решением судей.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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