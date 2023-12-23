Мурат Гассиев: «Хочу реванш с Валлином. Он не дал мне показать весь потенциал»

Теги Мурат Гассиев бокс Отто Валлин Бокс/MMA/UFC

Мурат Гассиев заявил, что хочет реванш с Отто Валлином.

«Почему проиграл Валлину? Он был лучше, сильнее, быстрее меня. Надо работать и начинать все заново.

Отравился, не выспался... Много чего говорили. Я был хорош, но соперник был готов намного лучше. Он не дал мне показать весь потенциал.

Тактика? Там был и план В, и С, и А. Все три не сработали, к сожалению. Значит, надо больше планов готовить на бой.

У него хорошие шансы против Джошуа. Он такой неудобный, корявый соперник. Хотелось бы еще раз с ним побоксировать. Если представится возможность, я ее не упущу. А там – как получится», – заявил Мурат Гассиев.

Напомним, что в конце сентября Гассиев проиграл Валлину раздельным решением судей.

Он работал в колонии, а потом разбил лицо Фьюри до крови

Вечер бокса в Эр-Рияде: Бивол против Артура, Джошуа – Валлин, Уайлдер – Паркер и другие бои

🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать

Опрос

Дмитрий Бивол финиширует Линдона Артура?
627 голосов
Да, без вопросов
86%
Дмитрий Бивол
Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде
Все, что об этом нужно знать
Читать
Нет, у Артура есть шансы на победу
14%
Линдон Артур
Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде
Все, что об этом нужно знать
Читать
Реклама 18+

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В том то и дело что он не дал! А когда соперник не даёт тебе показать весь потенциал, значит он просто выше классом!
+4
-1
+3
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий