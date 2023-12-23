Мурат Гассиев: «Хочу реванш с Валлином. Он не дал мне показать весь потенциал»

Мурат Гассиев заявил, что хочет реванш с Отто Валлином.

«Почему проиграл Валлину? Он был лучше, сильнее, быстрее меня. Надо работать и начинать все заново.

Отравился, не выспался... Много чего говорили. Я был хорош, но соперник был готов намного лучше. Он не дал мне показать весь потенциал.

Тактика? Там был и план В, и С, и А. Все три не сработали, к сожалению. Значит, надо больше планов готовить на бой.

У него хорошие шансы против Джошуа. Он такой неудобный, корявый соперник. Хотелось бы еще раз с ним побоксировать. Если представится возможность, я ее не упущу. А там – как получится», – заявил Мурат Гассиев.

Напомним, что в конце сентября Гассиев проиграл Валлину раздельным решением судей.

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