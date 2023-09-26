Гассиев – о критике за выбор соперников: «Эксперты всегда недовольны: то Лебедев старый, то Усик – такой»

Теги тяжелый вес Денис Лебедев Александр Усик Кшиштоф Влодарчик Мурат Гассиев бокс Юньер Дортикос Отто Валлин Бокс/MMA/UFC

Мурат Гассиев не согласился, что ему подбирают слабых соперников.

«Зрители, эксперты, критики всегда недовольны моими соперниками. Этот не такой, Денис Лебедев старый, Кшиштоф Влодарчик однообразный, Юниер Дортикос – такой, Александр Усик – такой. Никому не угодишь.

Я ко всем соперникам отношусь одинаково уважительно и никого не недооцениваю. Для меня это будет пятый бой в тяжелом весе.

И да, у меня в соперниках боксер посильнее предыдущих. Но готовлюсь к нему я так же серьезно, как и к предыдущим боям», – сказал боксер-тяжеловес Мурат Гассиев, который 30 сентября подерется с Отто Валлином.

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1 комментарий

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David Rigert
Гассиев настоящий. и человек,и боксер.
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