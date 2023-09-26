Гассиев – о критике за выбор соперников: «Эксперты всегда недовольны: то Лебедев старый, то Усик – такой»

Мурат Гассиев не согласился, что ему подбирают слабых соперников.

«Зрители, эксперты, критики всегда недовольны моими соперниками. Этот не такой, старый, однообразный, Юниер Дортикос – такой, – такой. Никому не угодишь.

Я ко всем соперникам отношусь одинаково уважительно и никого не недооцениваю. Для меня это будет пятый бой в тяжелом весе.

И да, у меня в соперниках боксер посильнее предыдущих. Но готовлюсь к нему я так же серьезно, как и к предыдущим боям», – сказал боксер-тяжеловес , который 30 сентября подерется с Отто Валлином.

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