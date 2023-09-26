Гассиев – о критике за выбор соперников: «Эксперты всегда недовольны: то Лебедев старый, то Усик – такой»
Мурат Гассиев не согласился, что ему подбирают слабых соперников.
«Зрители, эксперты, критики всегда недовольны моими соперниками. Этот не такой, Денис Лебедев старый, Кшиштоф Влодарчик однообразный, Юниер Дортикос – такой, Александр Усик – такой. Никому не угодишь.
Я ко всем соперникам отношусь одинаково уважительно и никого не недооцениваю. Для меня это будет пятый бой в тяжелом весе.
И да, у меня в соперниках боксер посильнее предыдущих. Но готовлюсь к нему я так же серьезно, как и к предыдущим боям», – сказал боксер-тяжеловес Мурат Гассиев, который 30 сентября подерется с Отто Валлином.
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