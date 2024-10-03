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Кристиан Мбилли стал обязательным претендентом на бой с Саулем Альваресом по линии WBA

WBA определился с новым обязательным претендентом на пояс Сауля Альвареса.

Как сообщает Boxing Scene, следующим обязательным претендентом стал Кристиан Мбилли. Предыдущий претендент Эдгар Берланга проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей.

Мбили − боксер с рекордом 28-0, в августе-2024 он победил Сергея Деревянченко.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing Scene
суперсредний вес
logoСауль Альварес
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