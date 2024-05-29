Канело могут лишить звание абсолюта из-за отказа от обязательной защиты пояса IBF (Boxing Scene)

Теги суперсредний вес Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

Сауля Альвареса могут лишить пояса IBF из-за отказа от обязательной защиты.

Как сообщает Boxing Scene, Альварес намерен отказаться от пояса IBF в суперсреднем весе, чтобы не участвовать в обязательной защите титула против Вильяма Скулла.

IBF настаивает, что Канело должен в следующем бою драться со Скуллом. Промоутерские торги состоятся 7 июня.

Альварес − абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе. Мексиканец выиграл пояс IBF, нокаутировав Калеба Планта в 2021 году.

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