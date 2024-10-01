PFL опубликовал трейлер боя Феррейры и Нганну
Опубликован трейлер поединка Ренана Феррейры и Фрэнсиса Нганну.
19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир PFL Super Fights, в главном бою которого подерутся тяжеловесы Ренан Феррейра и Фрэнсис Нганну.
PFL опубликовал трейлер, посвященный поединку. Для Нганну это первый бой по правилам ММА с января-2022, когда он победил Сирила Гана и защитил титул UFC. После этого Фрэнсис проиграл Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа в поединках по правилам бокса.
Тренер Нганну: «Победа над Феррейрой сейчас важнее, чем бой с Миочичем. Ренан – более значимый соперник»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: PFL MMA
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