PFL опубликовал трейлер боя Феррейры и Нганну

Опубликован трейлер поединка Ренана Феррейры и Фрэнсиса Нганну.

19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир PFL Super Fights, в главном бою которого подерутся тяжеловесы Ренан Феррейра и Фрэнсис Нганну .

PFL опубликовал трейлер, посвященный поединку. Для Нганну это первый бой по правилам ММА с января-2022, когда он победил Сирила Гана и защитил титул UFC. После этого Фрэнсис проиграл Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа в поединках по правилам бокса.

Тренер Нганну: «Победа над Феррейрой сейчас важнее, чем бой с Миочичем. Ренан – более значимый соперник»