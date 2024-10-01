Босс PFL – о дебюте Джейка Пола в ММА: «Планируем это мега-событие в 2025 году»

Джейк Пол дебютирует в ММА в 2025 году.

«Мы сотрудничаем с Джейком и с нетерпением ждем возможности поддержать его в ММА. Планируем это мега-событие в 2025 году.

Мы обо всем расскажем, это произойдет. У нас есть несколько соперников, выстроившихся в очередь.

Концептуально это событие становится все крупнее и крупнее. Джейк пообещал подраться против настоящего бойца. Это будет зрелище», − сказал гендиректор PFL Питер Маррей.

Уайт − о словах Пола, что тому запрещено приходить на турниры UFC: «Мы никого не банили, Джейк может приходить»