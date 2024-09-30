Хабиб Нурмагомедов: «Я много ошибался и жалею об этом. Не люблю смотреть свои интервью – что я вообще нес?»
Хабиб Нурмагомедов признался, что жалеет о многих ошибках в своей карьере.
»Я о многом жалею. Если смотреть на мою карьеру, пресс-конференции, бои – что я тогда вообще нес? Мне не нравится смотреть мои интервью. Лучше смотреть бои – там нет болтовни. Я совершил много ошибок», – признался экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб – о деньгах: «С ними следует быть осторожным. Могу сказать, что богатая жизнь опаснее. Деньги тянут за собой проблемы»
Хабиб Нурмагомедов: «Махачев подерется в январе. Скоро будет анонс»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
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