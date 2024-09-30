Хабиб Нурмагомедов: «Я много ошибался и жалею об этом. Не люблю смотреть свои интервью – что я вообще нес?»

Хабиб Нурмагомедов признался, что жалеет о многих ошибках в своей карьере.

»Я о многом жалею. Если смотреть на мою карьеру, пресс-конференции, бои – что я тогда вообще нес? Мне не нравится смотреть мои интервью. Лучше смотреть бои – там нет болтовни. Я совершил много ошибок», – признался экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Хабиб – о деньгах: «С ними следует быть осторожным. Могу сказать, что богатая жизнь опаснее. Деньги тянут за собой проблемы»

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