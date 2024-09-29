Николай Валуев: «Нужно развивать международные форматы в России. Игры дружбы, БРИКС должны стать хорошим не только спортивным, но и финансовым подспорьем для многих»
«Нужно продолжать развивать международные форматы и проводить такие турниры на территории России. Есть большое количество стран, которые не готовы принимать однополярный мир.
Те же Игры БРИКС, Игры дружбы должны стать хорошим не только спортивным, но и финансовым подспорьем для многих. Очевидно, что некоторые международные федерации и Международный олимпийский комитет (МОК) недовольны таким положением дел», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Валуев.
Ранее стало известно, что российские фигуристы, лыжники и биатлонисты не получили допуск на турниры от международных федераций на новый сезон.
«За российских спортсменов взялись всерьез, и это может быть надолго. Олимпийское движение из-за этих отстранений может стать для нас закрытым. Это настоящая борьба против нас. Нам не нужно останавливаться, необходимо продолжать работу», – отметил Валуев.
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