Вероника Логинова: «Думаю, мы найдем вариант, где проверять пробы с Игр дружбы»
В РУСАДА заявили, что найдут лабораторию для проверки проб участников Игр дружбы
Об этом сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.
«Что касается допинг-тестирования Игр дружбы, то это очень интересный и очень острый вопрос. Игры дружбы должны были состояться в этом году, но затем было принято решение о переносе мероприятия. Позиция организаторов однозначная, что допинг-контроль должен быть, и если Игры состоятся, то обязательно будут отбираться пробы.
Кто будет это делать? На данный момент вопрос прорабатывается, но регламент, который разработан под эти мероприятия, говорит о том, что все будет проходить с соблюдением антидопинговых правил. Я думаю, что мы найдем, так же как с Играми БРИКС, вариант, где проверять пробы с Игр дружбы», – сказала Логинова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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