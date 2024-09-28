Перес станцевала тверк после победы над Железняковой
Эйлин Перес станцевала тверк после победы над Дарьей Железняковой.
Поединок состоялся в предварительном карде турнира UFC Fight Night 243, который проходит в Париже. Перес победила удушающим приемом в первом раунде.
Теперь Перес идет на серии из четырех побед в UFC. Для Железняковой это поражение стало первым в промоушене.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sports
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