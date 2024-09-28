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Перес станцевала тверк после победы над Железняковой

Эйлин Перес станцевала тверк после победы над Дарьей Железняковой.

Поединок состоялся в предварительном карде турнира UFC Fight Night 243, который проходит в Париже. Перес победила удушающим приемом в первом раунде.

Теперь Перес идет на серии из четырех побед в UFC. Для Железняковой это поражение стало первым в промоушене.

Дарья Железнякова − о Франции: «В Париже небезопасно жить, потом начинаешь ценить Россию, где все спокойно»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sports
женские бои
logoUFC
logoMMA
logoДарья Железнякова
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