Перес станцевала тверк после победы над Железняковой

Эйлин Перес станцевала тверк после победы над Дарьей Железняковой.

Поединок состоялся в предварительном карде турнира UFC Fight Night 243 , который проходит в Париже. Перес победила удушающим приемом в первом раунде.

Теперь Перес идет на серии из четырех побед в UFC. Для Железняковой это поражение стало первым в промоушене.

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