Дарья Железнякова − о Франции: «В Париже небезопасно жить, потом начинаешь ценить Россию, где все спокойно»
«Франция – очень криминальная страна. Не только Париж, где я была. Очень многое слышала про Марсель – особо криминальный город.
Общалась с русскоязычными людьми. Они говорили, что тут грабители легко залезают в квартиры. Так одну знакомую девушки ограбили. Дверь сломана, вещи разбросаны.
В плане криминала – правда. В Париже небезопасно жить. Нужно быть начеку. Поздно лучше не гулять. Могут грабануть даже в центре, а про плохие районы я вообще молчу.
После этого очень ценишь Россию, где все очень спокойно. В Петербурге, по сравнении с тем, что здесь, криминала особо и нет. Должно очень «повезти», а в Париже легко найти «приключения», − сказала боец UFC Дарья Железнякова.
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