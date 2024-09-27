Бой Мовсара Евлоева и Алджамейна Стерлинга состоится на UFC 310
Мовсар Евлоев и Алджамейн Стерлинг подерутся в декабре-2024.
В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 8 декабря пройдет турнир UFC 310. В главном карде турнира состоится поединок в полулегком весе между Мовсаром Евлоевым и Алджамейном Стерлингом.
Изначально поединок должен был состояться на турнире UFC 307, но Стерлинг получил травму, из-за чего бой перенесли на декабрь.
10 срывов боев за пять лет. Непобежденный Евлоев так и не доберется до титульника UFC?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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