Бой Мовсара Евлоева и Алджамейна Стерлинга состоится на UFC 310

Мовсар Евлоев и Алджамейн Стерлинг подерутся в декабре-2024.

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 8 декабря пройдет турнир UFC 310. В главном карде турнира состоится поединок в полулегком весе между Мовсаром Евлоевым и Алджамейном Стерлингом .

Изначально поединок должен был состояться на турнире UFC 307, но Стерлинг получил травму, из-за чего бой перенесли на декабрь.

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