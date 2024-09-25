Бенуа Сен-Дени: «Моя мечта – победить Махачев и стать чемпионом UFC»
Бенуа Сен-Дени намерен стать чемпионом легкого веса UFC.
«Моя мечта в ММА? Победить Ислама Махачева и стать чемпионом UFC. Рассуждать о поясе BMF или смене дивизиона можно только после победы в своем весе.
Сейчас я сконцентрирован на легком дивизионе. В 70 кг я чувствую себя комфортно», – заявил боец UFC Бенуа Сен-Дени.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Benoît Saint Denis MMA
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