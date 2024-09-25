Ян подерется с Фигейредо 23 ноября в Макао (Лео Гимараеш)
Стал известен следующий соперник Петра Яна.
Им станет экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо.
Журналист Лео Гимараеш утверждает, что поединок состоится 23 ноября в Макао.
Фигейредо в августе победил Марлона Веру. Ян в марте победил Суна Ядуна.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Лео Гимараеша
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