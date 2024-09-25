  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Волков – о травме: «Получил растяжение, которое привело к надрыву. Если сейчас тренироваться, то может быть разрыв. Потом операция и год без боев»
0

Волков – о травме: «Получил растяжение, которое привело к надрыву. Если сейчас тренироваться, то может быть разрыв. Потом операция и год без боев»

Александр Волков рассказал о травме, из-за которой выбыл из поединка с Ганом.

«Был обмен лоу-киками: я выполнил внутренний лоу, а в этот момент мне нанесли внешний – попали в колено. Можно сказать, моя нога немножко застряла между молотом и наковальней. Мне попали в колено или в нижнюю часть бедра. Я получил растяжение, которое привело к надрыву. Такая травма чревата тем, что если сейчас начать тренироваться, то можно получить полный разрыв, а это операция и год без боев.

Лучшее решение – перенести поединок.

Я сразу понял, что получил травму. Остановил бой, упал... Поплакал, высморкался, умылся и поехал лечить ногу. Сделал МРТ, уколы. Но просто связка – дело такое, что нужно время для заживления. Шесть недель и желательно без нагрузок», – заявил боец UFC Александр Волков.

Волков − о вылете из боя против Гана: «Я надорвал связки колена, темп восстановления не позволяет провести поединок»

Волков и Ган могут подраться на UFC 310 в декабре

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoUFC
logoMMA
logoАлександр Волков
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Поединок Волков – Ган отменен. Россиянин получил травму и пропустит UFC 308
2222 сентября, 11:31
Волков – о гонорарах в UFC: «На этом не сильно концентрируюсь. Чем более сытым становишься, тем меньше хочется побеждать»
716 августа, 10:40
Волков – о титульной гонке: «Смотришь, как побеждает Аспиналл, как дерется Ган…Чем дальше, тем страшнее»
615 августа, 15:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Крылов – о поединке Джонс – Миочич: «Хотелось бы, чтобы Стипе завершил карьеру победой надо одним из величайших бойцов. Но у него долгий простой и серьезный возраст»
5 минут назад
Бенуа Сен-Дени: «Моя мечта – победить Махачев и стать чемпионом UFC»
215 минут назад
Тренер Нганну: «Победа над Феррейрой сейчас важнее, чем бой с Миочичем. Ренан – более значимый соперник»
138 минут назад
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2024
88сегодня, 09:11
Чендлер – о критике Царукяна: «Он сказал, что готов ждать Махачева еще год? Чья бы корова мычала»
1сегодня, 08:57
Уайт – об участии бойцов UFC в боксерских боях: «Точно нет. Полностью раздельно»
2сегодня, 08:12
Хирн – о ссоре с Хейни: «Он обвинил меня в двуличии, потому что я не купил ему билеты на турнир. Высокомерный чертов ублюдок»
сегодня, 07:54
Порье – в соцсетях: «Трилогия?»
5сегодня, 07:18
Дана Уайт: «Мы скоро объявим новый бой Вэйли Чжан»
1сегодня, 06:46
Петр Ян: «Соперник, дата и место зафиксированы»
9сегодня, 06:37
Ко всем новостям
Последние новости
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры