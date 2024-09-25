Волков – о травме: «Получил растяжение, которое привело к надрыву. Если сейчас тренироваться, то может быть разрыв. Потом операция и год без боев»
«Был обмен лоу-киками: я выполнил внутренний лоу, а в этот момент мне нанесли внешний – попали в колено. Можно сказать, моя нога немножко застряла между молотом и наковальней. Мне попали в колено или в нижнюю часть бедра. Я получил растяжение, которое привело к надрыву. Такая травма чревата тем, что если сейчас начать тренироваться, то можно получить полный разрыв, а это операция и год без боев.
Лучшее решение – перенести поединок.
Я сразу понял, что получил травму. Остановил бой, упал... Поплакал, высморкался, умылся и поехал лечить ногу. Сделал МРТ, уколы. Но просто связка – дело такое, что нужно время для заживления. Шесть недель и желательно без нагрузок», – заявил боец UFC Александр Волков.
Волков − о вылете из боя против Гана: «Я надорвал связки колена, темп восстановления не позволяет провести поединок»
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