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Волков − о вылете из боя против Гана: «Я надорвал связки колена, темп восстановления не позволяет провести поединок»

Александр Волков сообщил, что получил травму полена.

«Вынужден сообщить, что мой поединок, запланированный на 26 октября в Абу-Даби не состоится. Две недели назад я надорвал связки колена, и темп восстановления не позволяет закончить тренировочный лагерь и провести бой.

Планирую вернуться в строй и принять бой так быстро, как это возможно. Спасибо за поддержку и понимание», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

Напомним, что на UFC 308 Волков должен был подраться с Сирилом Ганом.

Волков и Ган могут подраться на UFC 310 в декабре

Гаджиев назвал Малыхина лучшим тяжеловесом России: «Практически без слабых мест»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Александра Волкова
logoUFC
logoMMA
тяжелый вес (MMA)
logoАлександр Волков
logoСирил Ган
Волков - Ган
logoUFC 308
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