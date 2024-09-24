Волков − о вылете из боя против Гана: «Я надорвал связки колена, темп восстановления не позволяет провести поединок»

Александр Волков сообщил, что получил травму полена.

«Вынужден сообщить, что мой поединок, запланированный на 26 октября в Абу-Даби не состоится. Две недели назад я надорвал связки колена, и темп восстановления не позволяет закончить тренировочный лагерь и провести бой.

Планирую вернуться в строй и принять бой так быстро, как это возможно. Спасибо за поддержку и понимание», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков .

Напомним, что на UFC 308 Волков должен был подраться с Сирилом Ганом .

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