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Дана Уайт «Мы скоро объявим новый бой Вэйли Чжан»

Дана Уайт готовит анонс боя Вэйли Чжан.

«Мы общались с Чжан на днях. Скоро объявим новый поединок с ее участием», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Вэйли Чжан – чемпионка минимального дивизиона UFC. В апреле она защитила пояс в поединке с Ян Сяонань.

Шон О’Мэлли признан лучшим бойцом года по версии ESPY

Поддержка государства, бои фриков и турнир, который смотрели на деревьях. Безумный мир китайских ММА

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
logoUFC
logoДана Уайт
logoMMA
logoВэйли Чжан
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