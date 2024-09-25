Дана Уайт «Мы скоро объявим новый бой Вэйли Чжан»

Дана Уайт готовит анонс боя Вэйли Чжан.

«Мы общались с Чжан на днях. Скоро объявим новый поединок с ее участием», – заявил президент UFC Дана Уайт .

Вэйли Чжан – чемпионка минимального дивизиона UFC. В апреле она защитила пояс в поединке с Ян Сяонань .

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