Дана Уайт «Мы скоро объявим новый бой Вэйли Чжан»
Дана Уайт готовит анонс боя Вэйли Чжан.
«Мы общались с Чжан на днях. Скоро объявим новый поединок с ее участием», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Вэйли Чжан – чемпионка минимального дивизиона UFC. В апреле она защитила пояс в поединке с Ян Сяонань.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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