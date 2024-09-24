О’Мэлли − о предложении Хейни: «Давай подеремся ради прикола. Ты отстой»
Шон О’Мэлли отреагировал на предложение Дэвина Хейни.
«Тогда давай просто подеремся ради прикола. Мне не нужны деньги, чтобы набрать твою тупую задницу. Ты отстой», − написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли.
О’Мэлли вызвал Хейни на бой по правилам ММА: «Ставлю миллион долларов, что выиграю у него»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Шона О’Мэлли
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