О’Мэлли − о предложении Хейни: «Давай подеремся ради прикола. Ты отстой»

Шон О’Мэлли отреагировал на предложение Дэвина Хейни.

«Тогда давай просто подеремся ради прикола. Мне не нужны деньги, чтобы набрать твою тупую задницу. Ты отстой», − написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли .

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