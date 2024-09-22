Паркер готов драться с Дюбуа: «Если он хочет, то вперед»

Джозеф Паркер согласен драться с Даниэлем Дюбуа.

«Если Дюбуа хочет со мной подраться, то вперед. Я готов», – заявил временный чемпион мира по боксу Джозеф Паркер .

Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.

О чем говорит поражение Джошуа?

Это он вырубил Джошуа: вырос в семье из 11 детей, чуть не ослеп во время боя и бил толстого Фьюри