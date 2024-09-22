Паркер готов драться с Дюбуа: «Если он хочет, то вперед»
Джозеф Паркер согласен драться с Даниэлем Дюбуа.
«Если Дюбуа хочет со мной подраться, то вперед. Я готов», – заявил временный чемпион мира по боксу Джозеф Паркер.
Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.
О чем говорит поражение Джошуа?
Это он вырубил Джошуа: вырос в семье из 11 детей, чуть не ослеп во время боя и бил толстого Фьюри
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Boxing News
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости