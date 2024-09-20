Константин Цзю: «Я и сейчас в форме, у меня рекорд – 600 ударов за минуту»

Константин Цзю рассказал о физической форме в 55 лет.

«То, чего я добился, стало возможным только благодаря работе, благодаря тому, что я умею пахать. Я и сейчас в форме, у меня есть рекорд – 600 ударов за минуту, многие из молодых боксеров не смогут это повторить», – сказал Константин Цзю .

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