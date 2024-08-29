Костя Цзю может посетить бой Тима против Муртазалиева
Константин Цзю планирует приехать на бой сына Тима против Бахрама Муртазалиева
«Будет бой в октябре. Это территория, где есть чемпионы. Наш боец является чемпионом, хочешь или нет − нужно выступать, чтобы быть первым. Возможно, я прилечу на бой, посмотрим», − сказал бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю.
Напомним, что в марте-2024 Цзю-младший утратил титул чемпиона WBO в первом среднем весе, проиграв Себастьяну Фундоре.
Муртазалиев назвал дату боя с Тимом Цзю: «Есть договоренность на 20 октября в США»
Тим Цзю: «Очень хочу подраться с русским. Это невероятно опасные бойцы с пуленепробиваемым разумом и безумно сложными фамилиями»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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