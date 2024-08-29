Костя Цзю может посетить бой Тима против Муртазалиева

Константин Цзю планирует приехать на бой сына Тима против Бахрама Муртазалиева

«Будет бой в октябре. Это территория, где есть чемпионы. Наш боец является чемпионом, хочешь или нет − нужно выступать, чтобы быть первым. Возможно, я прилечу на бой, посмотрим», − сказал бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю .

Напомним, что в марте-2024 Цзю-младший утратил титул чемпиона WBO в первом среднем весе, проиграв Себастьяну Фундоре.

Муртазалиев назвал дату боя с Тимом Цзю: «Есть договоренность на 20 октября в США»

Тим Цзю: «Очень хочу подраться с русским. Это невероятно опасные бойцы с пуленепробиваемым разумом и безумно сложными фамилиями»