Хабиб обратился к игрокам махачкалинского «Динамо»: «Не бойтесь брать игру на себя и рисковать»
Хабиб Нурмагомедов обратился с наставлением к игрокам махачкалинского «Динамо».
«Психология − очень важная составляющая. Не только в нашем виде спорта, но и в футболе. Вижу тут много молодых игроков: бывает, что ноги дрожат.
Молодые бойцы у меня иногда спрашивают − как справится с мандражом. Легкий мандраж должен присутствовать без него никак, но если человек дает эмоциям, то это плохо. Нужно направить плохие эмоции в правильное русло.
Если ты можешь совладать с ними и выступить хорошо, то это выведет вас на новый уровень, но для этого нужен опыт. Не бойтесь брать игру на себя и рисковать», − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб и Махачев посетили матч махачкалинского «Динамо» в Кубке России
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: телеграм-канал махачкалинского «Динамо»
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