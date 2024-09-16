Ислам Махачев: «Из «Анжи» взял бы в «Динамо» Махачкала Роберто Карлоса. Люди приходили на стадион, чтобы просто его увидеть»
«Кого из «Анжи» я бы взял в состав «Динамо» Махачкала? Чтобы зрителям на стадионе было интересно, вернул бы Роберто Карлоса. Он легенда!
Многие люди приходили на стадион, чтобы просто посмотреть на него. Стало бы «Динамо» чемпионом с Роберто Карлосом в составе? Не думаю, что он им нужен, потому что они и так выиграют. Надеюсь на это», - заявил чемпион UFC Ислам Махачев.
Напомним, Роберто Карлос выступал за «Анжи» с 2011-го по 2012-й. На его счету 25 матчей и четыре гола за махачкалинский клуб.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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