Промоутер Усика − о шансах оставить пояс IBF: «Конечно, мы попросим их об исключении»

Теги тяжелый вес Александр Красюк Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

В команде Александра Усика высказались о шансах сохранить пояс IBF.

«Конечно, мы попросим IBF об исключении», − сказал промоутер Александра Усика Александр Красюк.

Усик − абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе с поясами IBF, WBA, WBC и WBO.

Реванш Усика и Фьюри состоится? А Усика правда лишат одного из поясов?

В IBF заявили, что бой Хргович – Дюбуа еще не получил титульный статус. Усик может сохранить пояс

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