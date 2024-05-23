Промоутер Усика − о шансах оставить пояс IBF: «Конечно, мы попросим их об исключении»

В команде Александра Усика высказались о шансах сохранить пояс IBF.

«Конечно, мы попросим IBF об исключении», − сказал промоутер Александра Усика Александр Красюк.

Усик − абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе с поясами IBF, WBA, WBC и WBO.

Реванш Усика и Фьюри состоится? А Усика правда лишат одного из поясов?

В IBF заявили, что бой Хргович – Дюбуа еще не получил титульный статус. Усик может сохранить пояс