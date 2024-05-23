Промоутер Усика − о шансах оставить пояс IBF: «Конечно, мы попросим их об исключении»
В команде Александра Усика высказались о шансах сохранить пояс IBF.
«Конечно, мы попросим IBF об исключении», − сказал промоутер Александра Усика Александр Красюк.
Усик − абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе с поясами IBF, WBA, WBC и WBO.
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