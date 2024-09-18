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В польской погранслужбе объяснили задержание Усика: «Двое мужчин были сняты с рейса и утратили статус пассажиров»

В Польше объяснили задержание Александра Усика в аэропорту.

«Это было не задержание, а доставка мужчины в официальное помещение. Двое мужчин были сняты с рейса перевозчиком, после чего они утратили статус пассажиров.

Они отказались выполнять просьбу службы безопасности покинуть гейт, поэтому нас вызвали для решения вопроса.

Мы доставили их к нам и объяснили, почему они не смогли улететь, разъяснили им правила. Позже прибыл украинский консул и все объяснил.

После этого мужчины, получив предупреждение, покинули нас в районе 10 часов вечера. У нас бывали похожие случаи, поэтому наручники были превентивной мерой», − сказал пресс-секретарь Карпатского пограничного отряда Яцек Михайловский в интервью Dziennik Polski.

Усика задержали в аэропорту Кракова. Что случилось?

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
происшествия
тяжелый вес
logoАлександр Усик
logoбокс
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