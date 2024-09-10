Джошуа – о победе над Нганну: «Не говорю, что он был элитным боксером, но я помнил его бой против Фьюри. Эта один из сложнейших боев для Тайсона, а я победил за два раунда»

Энтони Джошуа объяснил, как ему удалось победить Фрэнсиса Нганну

«Этот парень был сокрушительной силой, он просто огромный. Я подумал: «Если бы я полагался только на силу, то было бы намного сложнее победить». Но из-за того, что я прошел через процесс, в ходе которого улучшил свой IQ, я смог быстро его нокаутировать.

Не говорю, что он был элитным боксером, но я помнил, что он сделал против Тайсона Фьюри - чемпиона WBC. Он устроил ему одну из самых тяжелых ночей на ринге... Я смог нокаутировать Нганну за два раунда, когда чемпион в тяжелом весе с трудом победил в десяти», – заявил олимпийский чемпион по боксу Энтони Джошуа .

Нганну − о бое с Джошуа: «Два месяца я готовился драться в Эр-Рияде в час ночи, но меня пригнали на арену в 22:45, а поединок начался в три часа ночи»

Деметриус Джонсон считает, что Джошуа победит Нганну в поединке по правилам ММА: «Легко. Но его нужно научить защите от тейкдаунов»