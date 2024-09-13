Тренер Уайлдера: «Деонтей вернется. Самый большой бой – против Нганну или Джошуа»
Тренер Уайлдера назвал потенциальных соперников для возвращения.
«Он вернется. Деонтей будет драться снова. У него еще большое будущее в боксе, особенно на высоком уровне...
Что касается самого большого боя, то это может быть Фрэнсис Нганну или Энтони Джошуа. Это все еще грандиозные бои», – сказал тренер Малик Скотт.
Последний раз Деонтей Уайлдер выходил на ринг в июне-2024, когда в пятом раунде техническим нокаутом проиграл Чжилею Чжану.
Он побеждал Усика и Уайлдера на Олимпиаде, а потом отказал UFC и работал в тюремной полиции
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Майкла Бенсона
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