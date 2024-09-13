Тренер Уайлдера: «Деонтей вернется. Самый большой бой – против Нганну или Джошуа»

Тренер Уайлдера назвал потенциальных соперников для возвращения.

«Он вернется. Деонтей будет драться снова. У него еще большое будущее в боксе, особенно на высоком уровне...

Что касается самого большого боя, то это может быть Фрэнсис Нганну или Энтони Джошуа . Это все еще грандиозные бои», – сказал тренер Малик Скотт.

Последний раз Деонтей Уайлдер выходил на ринг в июне-2024, когда в пятом раунде техническим нокаутом проиграл Чжилею Чжану.

Он побеждал Усика и Уайлдера на Олимпиаде, а потом отказал UFC и работал в тюремной полиции