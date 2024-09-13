Канело Альварес оказался легче Берланги перед боем в Лас-Вегасе
15 сентября в Лас-Вегасе пройдет вечер бокса, который возглавит бой во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Эдгаром Берлангой.
Накануне состоялась церемония взвешивания:
• Канело – 75,66 кг
• Берланга – 76,06 кг
Турнир начнется в 04:00 по московскому времени.
Канело бегает от серьезных соперников, а его величие переоценивают. Он и близко не Мейвезер
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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