Канело Альварес оказался легче Берланги перед боем в Лас-Вегасе

15 сентября в Лас-Вегасе пройдет вечер бокса, который возглавит бой во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Эдгаром Берлангой .

Накануне состоялась церемония взвешивания:

• Канело – 75,66 кг

• Берланга – 76,06 кг

Турнир начнется в 04:00 по московскому времени.

Канело бегает от серьезных соперников, а его величие переоценивают. Он и близко не Мейвезер