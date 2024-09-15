Рибович и Зеллхубер нанесли суммарно более 300 ударов в поединке на UFC 306

Эстебан Рибович и Даниэль Зеллхубер провели в своем бою больше трехсот ударов.

Отдельно отметим, что в третьем раунде бойцы нанесли 140 ударов: Рибович – 102, а Зеллхубер – 38. Суммарно бойцы провели 309 успешных ударов. Поединок закончился победой Рибовича раздельным решением судей. UFC 306: О’Мэлли – Двалишвили, Грассо – Шевченко и другие бои