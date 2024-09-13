Гендиректор RCC Boxing Promotions Титов: «У Турки Аль аш-Шейха есть желание провести турнир в России в 2025 году»
Турки Аль аш-Шейха хочет организовать в 2025 году турнир в России.
«Раскрою небольшую тайну. У Турки Аль аш-Шейха [председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии] есть желание провести турнир в России в следующем году. Переговоры уже ведутся. Есть заинтересованность, так скажу. Думаю, в ближайшее время что-то объявим», – сказал генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Чемпионат»
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